Cantieri in centro, si torna alla normalità: il 5 dicembre piazza Fontane Marose riapre ai bus

Genova. Il 5 dicembre sarà ripristinato il transito dei bus da piazza Fontane Marose, che riprenderanno il regolare percorso su via XXV Aprile. Dalla settimana successiva anche auto e bus provenienti dalla galleria Bixio-piazza Corvetto potranno riprendere il regolare percorso. Lo rende noto il Comune in una nota.
Già da domani (27 novembre) le prime modifiche di ripristino del traffico veicolare nella zona, interessata dai lavori dei quattro assi di forza del trasporto pubblico. Dalle 10.00, con via Interiano ancora chiusa, si procederà al ripristino del ciclo semaforico originario in piazza Portello. È mantenuto ancora spento il semaforo che permette la svolta in via Interiano venendo da piazza Corvetto.
Da lunedì 1° dicembre, nelle ore serali, con via Interiano ancora chiusa, si procederà a tracciare la segnaletica della fase 2 di piazza Fontane Marose.
Il 2 dicembre, dalle 7.30, Aster inizierà le attività per rimuovere i semafori di via XXV aprile. Dalle 8.00 saranno presenti cinque agenti della Polizia locale e si riaprirà via Interiano al traffico veicolare privato (esclusi quindi i bus): potranno immettersi in via Interiano le auto provenienti da piazza della Nunziata.
Tra il 10 e il 12 dicembre, è previsto il ripristino anche l’accesso in via Interiano da levante (ossia in uscita dalla galleria Bixio).