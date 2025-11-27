  • News24
Canile di Monte Contessa, in funzione il riscaldamento: completati i lavori alla caldaia

Ghio: "Ora, ogni ambiente della struttura offre il calore necessario ai nostri amici a quattro zampe, nell'attesa che qualcuno voglia adottarli e occuparsi di loro"

Genova. Da ieri sera, gli animali ospiti del canile di Monte Contessa affrontano l’inverno col calore necessario al loro benessere: i lavori sulle caldaie hanno avuto esito positivo e il sistema di riscaldamento è pienamente funzionante in tutte le stecche.

“È un atto concreto, semplice ma di grande importanza, perché la cura per gli animali passa anche da queste attenzioni quotidiane – commenta la consigliera delegata al Benessere animale, Francesca Ghio – Ora, ogni ambiente della struttura offre il calore necessario ai nostri amici a quattro zampe, mentre aspettano una famiglia pronta ad accoglierli e a prendersi cura di loro”.

