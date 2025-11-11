  • News24
Pericolo

Due cani scappano dal padrone e si ritrovano in A7: messi in salvo dalla polizia stradale

Dopo aver tranquillizzato i cuccioli, grazie alle indicazioni presenti sui rispettivi collari, gli operatori sono riusciti a risalire al proprietario dal quale si erano allontanati poco prima

Genova. Mercoledì mattina scorso, diversi utenti in transito sull’autostrada A7, in direzione Genova, hanno segnalato alla Centrale Operativa della Polizia Stradale ligure la presenza di due cani, probabilmente da caccia, sulla carreggiata, tra Vignole e Isola del Cantone.

Gli agenti della Polizia Stradale di Sampierdarena, hanno tempestivamente raggiunto il luogo della segnalazione, mettendo in sicurezza l’area, per evitare che i cani potessero essere investiti e, per garantire la sicurezza della viabilità.

Dopo aver tranquillizzato i cuccioli, grazie alle indicazioni presenti sui rispettivi collari, gli operatori sono riusciti a risalire al proprietario dal quale si erano allontanati poco prima.

