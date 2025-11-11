“Eroi quotidiani”, svelata l’edizione 2026 del calendario storico dei Carabinieri

Genova. Anche a Genova, come nel resto d’Italia, è stata presentata l’edizione 2026 del calendario dei Carabinieri, un simbolo non soltanto per l’Arma, ma anche per i cittadini, come ha sottolineato il colonnello Alessandro Magro, comandante provinciale dei carabinieri di Genova.

Quest’anno le tavole sono realizzate dall’artista Luigi “Renè” Valeno, maestro della pop art, mentre i testi sono stati affidati allo scrittore Maurizio de Giovanni e pre e post fazione ad Aldo Cazzullo e Massimo Lugli. Oltre 1,2 milioni le copie stampate, con traduzioni in otto lingue — inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo — e versioni anche in sardo e friulano.

“Il calendario riprende gli uomini e le donne dell’Arma in servizio, durante le attività che svolgono tutti i giorni – ha spiegato Magro – da decenni è un simbolo di identità e memoria collettiva, capace di unire generazioni diverse e di rinnovare, anno dopo anno, il legame profondo tra l’Arma e il Paese”.

Non a caso il tema scelto per l’edizione 2026 è “Eroi quotidiani”, un omaggio a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno operano silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni, in Italia e all’estero. Attraverso un linguaggio che unisce arte e letteratura, il calendario racconta il volto umano dell’Arma e la sua vicinanza alle comunità.

Il calendario inizia proprio con la testimonianza ideale di uno di questi “eroi quotidiani”, la lettera di un giovane carabiniere, appena arruolato, che racconta ai suoi genitori le ragioni della sua scelta e l’esempio che ne trae. La tavola del mese di novembre, attraverso la rappresentazione di un militare per ciascuna Forza Armata, è inoltre dedicata alla “Difesa” e ai suoi valori, una scelta legata alla Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che si celebra il 4 novembre.

Insieme al calendario storico è stata presentata l’Agenda 2026, che condivide lo stesso tema e la stessa ispirazione, e il calendario da tavolo, dedicato al tema “I carabinieri nello sport”.

Il ricavato dei planning e del calendarietto da tavolo sarà devoluto a sostegno di opere benefiche, in particolare all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) e all’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari.