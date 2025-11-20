  • News24
Arte e solidarietà

In vendita il calendario dei pompieri 2026: il ricavato andrà in beneficenza

Il progetto è frutto dalla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova

Generico novembre 2025

Genova. Anche quest’anno il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dei vigili del fuoco ha realizzato il calendario dei pompieri 2026, il cui ricavato sarà devoluto a dodici associazioni di volontariato attive nel territorio ligure.

Il progetto è frutto dalla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova, i cui studenti hanno saputo interpretare e celebrare, attraverso l’arte del fumetto e dell’illustrazione, il quotidiano impegno e il coraggio del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

“Siamo particolarmente onorati che questa iniziativa abbia ricevuto il patrocinio del Comune di Genova, un riconoscimento che ne sottolinea la rilevanza civica e il forte legame con il tessuto cittadino”, fanno sapere dal Cral.

Lo scorso anno, con i proventi della vendita del calendario, sono stati donati 22mila euro a 12 distinte associazioni.

