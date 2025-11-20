In vendita il calendario dei pompieri 2026: il ricavato andrà in beneficenza

Genova. Anche quest’anno il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dei vigili del fuoco ha realizzato il calendario dei pompieri 2026, il cui ricavato sarà devoluto a dodici associazioni di volontariato attive nel territorio ligure.

Il progetto è frutto dalla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova, i cui studenti hanno saputo interpretare e celebrare, attraverso l’arte del fumetto e dell’illustrazione, il quotidiano impegno e il coraggio del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

“Siamo particolarmente onorati che questa iniziativa abbia ricevuto il patrocinio del Comune di Genova, un riconoscimento che ne sottolinea la rilevanza civica e il forte legame con il tessuto cittadino”, fanno sapere dal Cral.

Lo scorso anno, con i proventi della vendita del calendario, sono stati donati 22mila euro a 12 distinte associazioni.