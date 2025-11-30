Calcio a 5: la CDM Futsal ci prova fino alla fine ma non basta: vince il Capurso per 5-2

Mola di Bari. Punti che valgono doppio in chiave salvezza quelli in palio al Pala Pinto di Mola di Bari fra la Global Work Capurso e la CDM Futsal, le due matricole del campionato divise in classifica da un solo punto prima di questo match.

Mister De Jesus decide di partire con Politano fra i pali, Ortisi, Foti, Baklanov e Murilo. Per i padroni di casa, Micoli in porta, Lamas, Pires, Caamano, Perri davanti a lui. Al 4’ la gara si sblocca già, col lancio lungo a premiare l’inserimento di Pires, stop di petto e tiro al volo sull’uscita di Politano per l’1-0 dei ragazzi di Chiaffarato. La CDM prova a scuotersi con la conclusione di Ricci che impegna Micoli in una parata rasoterra non semplice. Ma è ancora il Capurso a sfruttare bene le occasioni tanto che al 10’ arriva il raddoppio, sempre con Pires ben servito da Primavera all’altezza del dischetto del rigore. Stop e tiro secco che batte ancora Politano.

L’occasione per tornare in scia capita al 15’ sui piedi di Da Silva: Maltauro sradica palla dai piedi di un avversario, appoggia a Baklanov che centra per il numero 11 ma il suo mancino esce strozzato e si spegne sul fondo. Il più pericoloso dei suoi è però sempre Ricci che al 17’ va di nuovo vicino al goal con una gran botta che Micoli controlla solo in due tempi. Un minuto dopo è Bingyoba a sfiorare il tris con una bomba su punizione che Politano respinge coi pugni. Sulla ripartenza, Foti s’invola sulla fascia destra e scarica il missile, Miccoli ribatte come può, la palla finisce sui piedi di Maltauro che calcia subito ma trova le gambe di un difensore avversario. Non succede altro fino alla sirena che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 in favore della formazione di mister Chiaffarato.

Nella ripresa la CDM parte col piede sull’acceleratore e ci prova subito con Ortisi ma Micoli fa buona guardia. Intorno al 3’ il Capurso si fa vedere due dalle parti di Politano con due missili di Perri, il primo su calcio di punizione e l’altro da azione di rimessa laterale, ma il giovane portiere della CDM si fa trovare prontissimo in entrambe le occasioni. Col passare dei minuti, le squadre si disuniscono un po’ e le occasioni iniziano a fioccare. In particolare, la CDM sfiora il goal al 7’ con Da Silva che fa tutto benissimo, porta a spasso mezza difesa del Capurso ma poi colpisce male e alza il tiro sopra la traversa.

Il 2-1 arriva poco dopo con Ricci che si accentra da sinistra e lascia partire un destro chirurgico che supera Micoli e riapre il match. La rete subita sveglia il Capurso, che nella parte centrale del secondo tempo avevano finito per cedere il pallino del gioco alla CDM. Caamano va due volte al tiro ma Politano non si fa superare e così, al 9’, ci pensa Ortisi a piazzare la zampata del pari: pallone vagante su cui la difesa del Capurso pasticca e non poco, la sfera schizza dalle parti del capitano che, da posizione impossibile, infila in rete la palla del 2-2. La gioia però dura poco perché meno di un minuto dopo Giannattasio rimette la freccia per i suoi, ben servito da Lamas. Tutto da rifare per i ragazzi di mister De Jesus che però in questo secondo tempo, sembrano avere davvero un’altra marcia. Al 14’ Foti va al tiro in estirada al termine di una splendida azione tutta di prima ma Micoli resta in piedi e respinge, poi tocca a Da Silva andare ancora al tiro. Stavolta la mira c’è ma ci sono anche le manone del portiere del Capurso.

Al 15’ è di nuovo Da Silva a testare i riflessi di Micoli, il portiere ribatte ma la palla finisce sui piedi di Boutabouzi che però non riesce a centrare la porta avversaria. A 4’ dalla sirena, mister De Jesus decide di rompere gli indugi e manda Guga in campo come quinto di movimento. La CDM può così aumentare la pressione intorno alla porta avversaria, arrivando al tiro pericolosamente proprio con il numero 20 che impegna severamente Micoli. Pochi secondi dopo ci prova Da Silva ma il suo tiro a giro esalta ancora il portiere di casa. A una manciata di secondi dalla fine, però, arriva il sigillo finale di Lamas che sradica la palla dai piedi di Foti e s’invola tutto solo verso la porta sguarnita. Tutto facile ed è 4-2 Capurso. Il bomber di casa si ripete a 3 secondi dalla fine e fissa così il definitivo 5-2 per i suoi.

Il tabellino del match:

GLOBAL WORK CAPURSO: Lisco, Pires, Garofalo, Caamano, Dammacco, Perri, Lamas, Primavera, Giannattasio, Micoli, Nitti, Bingyoba. All. Chiaffarato.

CDM FUTSAL: Foti, Ortisi, Bevegni, Maltauro, Boutabouzi, Da Silva, di Tomaso, Baklanov, Ferreira, Guga, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Faiella di Castellammare di Stabia e Simone di Napoli – CRONO: D’Addato di Barletta.

RETI: 3.55pt Pires, 10.16pt Pires, 8.16st Ricci, 10.28st Ortisi, 10.59st Giannattasio, 19.43st Lamas, 19.57st Lamas.

NOTE: Ammoniti Baklanov al 17.34pt, Murilo al 1.37st, Bingyoba e Foti al 2.59st, Guga al 12.27st, Ortisi al 16.18st.