Caduto in un dirupo, 72enne passa due notti ferito nel bosco: ritrovato cosciente e portato all’ospedale

Genova. Si è conclusa stamane la ricerca di una persona dispersa, iniziata due sere fa, di un uomo di 72 anni. Allontanatosi dalla casa di un amico e non rientrato, l’uomo è caduto in un dirupo in località Asenino a Borzonasca.

Ferito ma cosciente è stato individuato da volontari che facevano parte delle squadre di battuta. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo al recupero mentre il medico del Soccorso Alpino ha provveduto alle prime cure e stabilizzarlo per il trasporto.

Sarà l’elicottero Drago VF a provvedere al trasporto in ospedale.