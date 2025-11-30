  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bella notiziia

Caduto in un dirupo, 72enne passa due notti ferito nel bosco: ritrovato cosciente e portato all’ospedale

Rimasto bloccato dopo una caduta, questa mattina è stato individuato dai soccorsi

ricerca disperso vigili del fuoco
ricerca disperso vigili del fuoco
ricerca disperso vigili del fuoco ricerca disperso vigili del fuoco

Genova. Si è conclusa stamane la ricerca di una persona dispersa, iniziata due sere fa, di un uomo di 72 anni. Allontanatosi dalla casa di un amico e non rientrato, l’uomo è caduto in un dirupo in località Asenino a Borzonasca.

Ferito ma cosciente è stato individuato da volontari che facevano parte delle squadre di battuta. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo al recupero mentre il medico del Soccorso Alpino ha provveduto alle prime cure e stabilizzarlo per il trasporto.

Sarà l’elicottero Drago VF a provvedere al trasporto in ospedale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.