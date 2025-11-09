Cade dal sentiero durante una gara podistica, 47enne in ospedale

Camogli. Un uomo di 47 anni è stato portato in elicottero all’ospedale San Martino dopo essere caduto da un sentiero sul monte di Portofino.

L’uomo, originario di Parma, stava partecipando a una gara podistica ed è scivolato tra Pietre Strette e San Fruttuoso.

Il 47enne ha riportato un trauma facciale, alle costole e al femore scivolando per circa un metro è mezzo sotto il sentiero.

Sul posto è intervenuti il soccorso alpino e speleologico della Liguria che ha stabilizzato l’uomo, poi affidato ai vigili del fuoco per il trasporto in elicottero all’ospedale.