Cade durante una scalata sul monte Ramaceto, soccorso con l’elicottero

Un gruppo di quattro escursionisti stava percorrendo un sentiero molto esposto in località Orero quando uno di loro ha perso l’appiglio ed è scivolato

Orero. Intervento complesso quello svolto domenica pomeriggio dal reparto volo dei vigili del fuoco.

Un gruppo di quattro escursionisti stava percorrendo un sentiero molto esposto fra il monte Ramaceto e il passo del Dente, in località Orero, quando uno di loro ha perso l’appiglio ed è scivolato. Il gruppo stava affrontando il tratto in cordata e i compagni sono riusciti a trattenerlo.

Vista la zona impervia è stato impiegato l’elicottero per raggiungere il gruppo. Il medico ha provveduto alle prime cure e il ferito è stato portato all’ospedale San Martino in codice giallo.

