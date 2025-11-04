  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Il corpo senza vita di un uomo restituito dalle onde a Cavi di Lavagna: cadavere recuperato a pochi metri da riva

I soccorritori arrivati sul posto non han potuto fare altro che constatarne la morte

Loano - Pescatore morto spiaggia 19 settembre
Foto d'archivio

Genova. Drammatico risveglio questa mattina a Cavi di Lavagna, dove a pochi metri dalla riva di una delle spiagge della località tigullina poco prima delle sette è stato avvistato affiorare tra le onde il corpo senza vita di un uomo.

Dopo l’avvistamento, fatto da un passante, sono scattate le operazioni di recupero che hanno visto coinvolte ambulanza e automedica del 118. Recuperato il corpo, però, non ai soccorritori non è rimasto altro che accertare il decesso.

Sono in corso le operazioni di identificazione del morto che, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un anziano.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.