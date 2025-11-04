Il corpo senza vita di un uomo restituito dalle onde a Cavi di Lavagna: cadavere recuperato a pochi metri da riva

Genova. Drammatico risveglio questa mattina a Cavi di Lavagna, dove a pochi metri dalla riva di una delle spiagge della località tigullina poco prima delle sette è stato avvistato affiorare tra le onde il corpo senza vita di un uomo.

Dopo l’avvistamento, fatto da un passante, sono scattate le operazioni di recupero che hanno visto coinvolte ambulanza e automedica del 118. Recuperato il corpo, però, non ai soccorritori non è rimasto altro che accertare il decesso.

Sono in corso le operazioni di identificazione del morto che, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un anziano.