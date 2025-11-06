  • News24
Indagini in corso

Choc sulle alture di Pra’, trovato un cadavere nel rio Branega: avrebbe 30-40 anni ma è senza documenti

Il corpo senza vita di un giovane si trovava immerso nell’acqua, in una zona molto impervia. Non ci sono segni di colluttazione. Addosso non aveva documenti

polizia scientifica

Genova. Il cadavere di un uomo è stato trovato giovedì pomeriggio nel greto del rio Branega, sulle alture di Pra’.

Il corpo senza vita si trovava immerso nell’acqua, in una zona molto impervia. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14. Presente un’ambulanza della Croce Verde Praese, ma le condizioni del corpo hanno subito fatto capire che non c’era nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha poi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero. In via Branega è arrivata anche la polizia scientifica insieme con medico legale. In base ai primi riscontri si tratterebbe di un uomo di circa 30-40 anni senza documenti. Indossava maglietta di una squadra marocchina. La morte, in base a quanto constatato dall’ispezione esterna, risalirebbe a un periodo compreso da 3 a 7 giorni da oggi. E sul corpo non ci sarebbero segni colluttazione.

L’ipotesi al momento anche vista la posizione del corpo, a faccia in giù e in posizione scomposta, è quella di una caduta accidentale. Le indagini, dopo un primo sopralluogo delle volanti, sono affidate alla squadra mobile

