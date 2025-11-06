Genova. Il cadavere di un uomo è stato trovato giovedì pomeriggio nel greto del rio Branega, sulle alture di Pra’.

Il corpo senza vita si trovava immerso nell’acqua, in una zona molto impervia. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14. Presente un’ambulanza della Croce Verde Praese, ma le condizioni del corpo hanno subito fatto capire che non c’era nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha poi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero. In via Branega è arrivata anche la polizia scientifica insieme con medico legale. In base ai primi riscontri si tratterebbe di un uomo di circa 30-40 anni senza documenti. Indossava maglietta di una squadra marocchina. La morte, in base a quanto constatato dall’ispezione esterna, risalirebbe a un periodo compreso da 3 a 7 giorni da oggi. E sul corpo non ci sarebbero segni colluttazione.

L’ipotesi al momento anche vista la posizione del corpo, a faccia in giù e in posizione scomposta, è quella di una caduta accidentale. Le indagini, dopo un primo sopralluogo delle volanti, sono affidate alla squadra mobile.