Bucci alla consegna delle bandiere al campus di Coronata: “Ottimo esempio di integrazione”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato alla consegna delle bandiere, da parte dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, al Campus Coronata Cooperativa “Un’altra Storia”.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza, tra gli altri, di monsignor Giacomo Martino coordinatore dell’Ufficio per i Migranti della Curia genovese, di Francesca De Marini commendatore dell’Associazione Insigniti OMRI, del Prefetto Cinzia Torraco, di Lorenzo Campani presidente di AssoArma, di Paolo Cremonesi ideatore dell’evento, dell’assessore del Comune di Genova Rita Bruzzone e del governatore del Rotary distretto 2032 Luigi Gentile.

La cerimonia ha voluto premiare l’azione di integrazione svolta dalla Cooperativa Un’Altra Storia e l’impegno profuso nei confronti delle tante donne e uomini adulti, richiedenti asilo e titolari di protezione che operano nel Campus di Coronata.

“Questo è un edificio carico di storia per la nostra città che ha sempre accolto persone che avevano bisogno – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Il Campus di Coronata è oggi una delle migliori realtà di integrazione in Italia, un vero esempio per chi ancora non comprende che l’accoglienza è parte fondamentale della storia del genere umano. Genova lo sa bene: fin dai tempi della Repubblica Marinara ha ospitato persone ed equipaggi, consapevole che la ricchezza si costruisce insieme. Già nel 1200, quando le navi in porto non potevano ripartire a causa del mare grosso e gli equipaggi non avevano di che mangiare, la Repubblica di Genova portava loro viveri e sostegno. L’accoglienza fa parte del nostro DNA e vogliamo continuare a praticarla. Negli ultimi quattro anni, a Genova e in Liguria sono aumentati i residenti e, negli ultimi due, anche le nascite: un risultato reso possibile da chi sceglie di venire a vivere qui. Anche io sono stato un “immigrato” per 22 anni: so quanto sia impegnativo inserirsi in una cultura diversa. Per questo invito tutti ad aiutare e sostenere questi percorsi, perché l’integrazione non è semplice, ma alla fine produce qualcosa di importante per l’intera comunità. La consegna delle bandiere è un gesto di altissimo valore simbolico, che riconosce l’impegno straordinario della Cooperativa Un’Altra Storia e di tutte le persone che ogni giorno lavorano per costruire inclusione e futuro”.