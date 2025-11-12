Bresh piglia tutto: sold out anche la seconda data, e ne arriva una terza

Genova. Anche la seconda data genovese di Bresh è andata sold out in meno di 24 ore. Il cantautore genovese è atteso al Porto Antico il prossimo luglio, e ha deciso di aggiungere una terza data sabato 4 luglio per consentire a tutti i fan di accaparrarsi un biglietto.

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita, nel frattempo è online il nuovo video di Dai che fai, l’ultimo singolo estratto dall’album Mediterraneo, già disco di platino.

Il video, diretto dal genovese Simone Mariano, è girato tra spianata Castelletto, le scogliere del levante cittadino e il porto, in una rappresentazione visiva delle atmosfere e delle sensazioni che si provano ascoltando il brano, con immagini precise che si ricollegano a un periodo temporale immediatamente riconoscibile, sia nel testo del brano sia nelle scene del video.

L’annuncio del tour Mare Nostrum e il ritorno live nella sua Genova arriva per Bresh dopo il grande successo delle cinque date nei palasport del suo primo tour nei palazzetti, che ha visto l’artista esibirsi a Jesolo (data zero), Roma, Milano (due date sold out) e Bologna.

I biglietti per la prima data di Mare Nostrum, il primo luglio, erano andati esauriti in meno di trenta minuti, convincendo la produzione ad aggiungerne una seconda per venerdì 3 luglio, e ora anche una terza: “Finalmente posso dirlo – ha scritto Bresh su Instagram – sarà un’arena del mare diversa da come la conosciamo”