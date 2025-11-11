Bresh, i biglietti per il concerto genovese polverizzati in 30 minuti: aggiunta nuova data

Genova. A 30 minuti dall’apertura delle vendite dei biglietti per il tour di Mare Nostrum, il concerto di Bresh previsto il 1 luglio al porto antico di Genova, i biglietti sono andati esauriti. Per questo il management e gli organizzatori hanno deciso di aggiungere una seconda data, in programma venerdì 3 luglio.

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su www.livenation.it. Il ritorno live nella sua Genova, arriva dopo il successo registrato da Bresh nelle cinque date nei palasport a Jesolo, Roma, Milano e Bologna.

In questi giorni Bresh ha lanciato il video di Dai Che Fai, il singolo di Bresh attualmente in radio, estratto dall’album Mediterraneo e certificato Platino.

Il video, diretto dal genovese Simone Mariano, è girato tra spianata Castelletto, le scogliere del levante cittadino e il porto, la perfetta rappresentazione visiva delle atmosfere e delle sensazioni che si provano ascoltando il brano, con immagini precise che si ricollegano a un periodo temporale immediatamente riconoscibile, sia nel testo del brano sia nelle scene del video.

Bresh, con 29 certificazioni platino e 11 oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni.

Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.