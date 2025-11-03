Botte al vigilante per scappare dopo il furto: arrestato un 44enne

Genova. La polizia ha arrestato un 44enne di fuori provincia per il reato di rapina, denunciandolo anche per falsa attestazione sulla propria identità.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno alle 2,30 della notte scorsa in aiuto di un addetto alla vigilanza del Porto Antico che aveva avuto una colluttazione con il 44enne sorpreso a rubare in un bar in calata Morosini. L’uomo è uscito con il fondo cassa, circa250 euro, ma l’addetto alla sicurezza se n’è accorto e l’ha inseguito, riuscendo a bloccarlo.

All’arrivo degli agenti entrambi erano ancora sul posto. Il 44enne, trovato in possesso della somma poco prima rubata, sarà processato per direttissima in mattinata.