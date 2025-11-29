Borzonasca, due settantenni scomparsi da ieri: ricerche in corso di vigili del fuoco e soccorso alpino

Borzonasca. Due persone ultrasettantenni risultano scomparse dal tardo pomeriggio di ieri nel comune di Borzonasca in val D’Aveto.

Il primo e’ un 72 anni originario di Acqui Terme che vive in località Asenino, vicino al campo sportivo. Si sarebbe allontanato verso il bosco dopo pranzo e a un certo punto un amico non l’ha visto rientrare e ha dato l’allarme.

L’altro è un 75enne molto conosciuto in paese, di cui è stato più volte candidato sindaco. E’ stato notato l’ultima volta ieri al lago di Giacopiane, dove sarebbe arrivato con la sua Seicento. Ma i soccorsi arrivati sul posto non hanno trovato né l’auto né lui.

Ricerca in corso da parte di vigili del fuoco, soccorso alpino e uomini della protezione civile