Bossoli, spari e proiettili: è giallo a Borgoratti, colpita un’auto parcheggiata

Genova. Polizia e carabinieri indagano su una serie di ritrovamenti e segnalazioni che hanno visto protagoniste le armi da fuoco nei giro di pochi giorni nel quartiere di Borgoratti. Il primo episodio risale al 2 novembre quando un condomino di un palazzo di via Cianciullo ha ritrovato l’ogiva di un proiettile calibro 9 sul proprio balcone e ha chiamato la polizia.

A distanza di sei giorni un altro inquietante avvenimento. Sabato mattina, l’8 novembre l’auto di un infermiere di 39 anni, che vive nella stessa via, è stata ritrovata con il lunotto posteriore sfondato da un proiettile. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile e la scientifica dell’Arma. Secondo le prime risultanze comunicate alla Procura il proiettile sarebbe un calibro 7.65, diverso da quello dell’ogiva ritrovata sul balcone.

E ancora sempre l’8 novembre in strada, a circa 500-600 metri di distanza dall’auto colpita, sono stati ritrovati in uno spiazzo sette bossoli, sempre calibro 9.

Il 39enne proprietario dell’auto – sentito dai militari dell’Arma – non risulterebbe aver mai ricevuto minacce né subito aggressioni. Non è quindi chiaro al momento se la sua auto sia stata colpita con uno scopo preciso di intimidazione oppure solo casualmente da qualcuno che a poca distanza si sarebbe messo a sparare in strada.

Sempre al 112 sabato mattina sono arrivate alcune chiamate da parte di residenti della zona che dicono di aver udito chiaramente degli spari. Le indagini sono rese più complessa dall’assenza – sembra – di telecamere – nella via.