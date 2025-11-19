Genova. Domenica 23 novembre, dalle 10 alle 16, a Boccadasse si terrà una giornata di screening gratuito dedicata alla prevenzione delle maculopatie e del diabete, con esame della regione maculare tramite OCT e misurazione dell’emoglobina glicata.

L’iniziativa è organizzata dai Rotary genovesi, con capofila il Rotary Club Genova San Giorgio, insieme ai Rotary Club Genova Nord-Ovest e Genova Est, al Rotaract Genova San Giorgio e all’Inner Wheel Genova Sud Ovest.

Lo screening sarà condotto dal dottor Luigi Borgia, oculista e socio del Rotary Club Genova San Giorgio, che metterà a disposizione dei cittadini la propria esperienza professionale.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Genova, del Municipio VIII Medio Levante, dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, di ASL3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, del Comitato Macula, e con la collaborazione della Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese.

Nel corso della giornata saranno inoltre effettuate dimostrazioni di manovre di primo soccorso e distribuito materiale informativo su varie tematiche sanitarie, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

“Questa iniziativa rappresenta perfettamente lo spirito di servizio che anima il nostro club e l’intero mondo Rotary – dice Benedetto Gritta, presidente del Rotary Club Genova San Giorgio e vicepresidente della Croce Bianca Genovese – Portare la prevenzione in piazza significa avvicinare la salute ai cittadini, soprattutto a chi spesso non riesce ad accedere facilmente a visite specialistiche. Come Croce Bianca Genovese, siamo orgogliosi di contribuire con la nostra esperienza nel primo soccorso: prevenzione e formazione sono strumenti fondamentali per una comunità più consapevole e più sicura”.