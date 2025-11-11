Blue Marina Awards, ecco i porti turistici d’eccellenza premiati a Genova

Genova. Si è concluso nella prestigiosa cornice del Circolo Artistico Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio UNESCO dei Rolli genovesi, il viaggio 2025 dei Blue Marina Awards, il riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana.

Porti turistici da tutta Italia sono arrivati a Genova per partecipare alla grande cerimonia finale della IV edizione dei Blue Marina Awards, che ha riunito centinaia di rappresentanti di marina e istituzioni. Tutti i posti disponibili sono andati esauriti, con la sala gremita di centinaia di persone nonostante l’evento fosse riservato, a testimonianza dell’interesse e del prestigio che i Blue Marina Awards hanno conquistato nel panorama della blue economy nazionale.

Dopo un anno di tappe lungo tutto lo Stivale – dedicate a parlare, aggregare e sensibilizzare sui temi legati all’ innovazione, sostenibilità, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza – i Blue Marina Awards hanno celebrato i porti e gli approdi turistici italiani come risorsa strategica del Sistema Italia.

Dalla prima edizione a oggi, circa 250 porti turistici italiani hanno partecipato ai Blue Marina Awards, contribuendo a creare una rete nazionale dell’eccellenza nella portualità turistica.

A moderare la giornata Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes e Nautica, in un evento che ha visto la partecipazione di un parterre istituzionale di alto livello.

La Ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dei porti turistici italiani verso la sostenibilità e l’eccellenza: “I Blue Marina Awards rappresentano molto più di un semplice riconoscimento: sono un acceleratore di qualità, sostenibilità e competitività per l’intero sistema della portualità turistica celebrando chi contribuisce a far crescere il valore del mare per la nostra Nazione. La portualità turistica è una risorsa strategica per l’Italia. Non si tratta solo di ormeggio, ma di accoglienza, cultura, mobilità dolce, sport, formazione e tecnologia. È la finestra sull’Italia. È una piattaforma che connette le coste con l’entroterra e distribuisce valore sui territori. Congratulazioni all’iniziativa dei Blue Marina Awards per il costante impegno e complimenti al suo ideatore, Walter Vassallo, vero motore dei processi per elevare la qualità dell’offerta della portualità turistica nazionale.”

Sono intervenuti: Massimiliano Nannini, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Liguria; Alessio Piana, Consigliere Delegato Blue Economy Regione Liguria; Federico Bogliolo, Consigliere Regione Liguria e Presidente Municipio Levante Genova; Leonardo Manzari, WestMED National Hub for Italy; Antonio Ranieri, Ammiraglio Ispettore (CP), Direttore Marittimo della Liguria; Luciano Serra, Presidente ASSONAT-Confcommercio; Giancarlo Vinacci, Head Advisory Board ASSONAUTICA Italiana e Presidente Comitato Investimenti del Blue Economy Debt Fund; Andrea Leonardi, Consigliere Federale FIV; Luigi Bottos, Head ESG RINA.

“Nessun vincitore o vinto: è una festa del mare, perché il mare unisce e i Blue Marina Awards nascono proprio per fare bene al nostro Paese” – ha dichiarato Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards.

“Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace di innovare. L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva.”

Luciano Serra, Presidente ASSONAT-Confcommercio, partner Istituzionale dei Blue Marina Awards:

“I Blue Marina Awards rappresentano un’iniziativa fondamentale per valorizzare le nostre strutture dedicate alla nautica da diporto lungo le coste italiane.

Queste strutture giocano un ruolo primario nell’ambito della blue economy, promuovendo il diportismo e il turismo nautico attraverso la conoscenza delle unicità territoriali.

I riconoscimenti assegnati oggi testimoniano il continuo impegno e attenzione che approdi e porti turistici rivolgono alle quattro categorie tematiche oggetto di valutazione: sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica.

Questo premio sottolinea la loro dedizione alla salvaguardia dell’ambiente marino e alla creazione di esperienze turistiche di eccellenza, rendendoli sempre più attrattivi per il diportismo nazionale e internazionale.”

Federico Bogliolo, Consigliere Regione Liguria intervenuto “i Blue Marina Awards sono la sintesi perfetta dell’unione di tutti i valori e principi che incarna la blue economy. La giornata di premiazione dei Marina – risultato della visione lungimirante del Dott. Vassallo – è il miglior esempio di come le realtà territoriali che lavorano sul mare non siano in contrasto ma condividano idee, proposte e valori. La Liguria ha un indotto di 1,9 euro per ogni euro speso in ambito di economia del mare. Come Regione lavoreremo sulla blu economy e su giornate come questa che sono la linfa di un settore in grande sviluppo”.

I porti e approdi turistici divisi per categoria che hanno ottenuto il riconoscimento Blue Marina Awards 2025 di cui il RINA è l’ente terzo di verifica

PORTI TURISTICI con VOCAZIONE DIPORTISTICA

Oltre i 500 posti barca

Capo d’Orlando Marina

Consorzio Porto di Alghero

Porto di Andora

Porto Turistico di Cetraro

Porto Turistico di Jesolo SRL

Porto Turistico Marina di Pescara

Porto di Santa Teresa Gallura

Shipyard & Marina Sant’Andrea

Tra i 200 e i 500 posti barca

Bisceglie Approdi SPA – Marina Resort

Marina di Puntaldìa SRL

Porto Barricata

Porto Turistico Marina Uno

Porto Turistico Marina Sveva

Porto Turistico di Marina di Camerota

PORTI TURISTICI con VOCAZIONE SUPERYACHT

Oltre i 500 posti barca

Marina di Porto Cervo

Porto di Tropea

Tra i 200 e i 500 posti barca

Base Nautica Flavio Gioia

Marina Genova

APPRODI TURISTICI con VOCAZIONE DIPORTISTICA

Fino a 200 posti barca

Approdo Turistico Cala Cravieu

Centro Nautico Baia Levante

Marina Carmelo

Marina di Sant’Elmo SRL

Marina Cala dei Sardi

Porto di Sperlonga

Yachting Santa Margherita – Procida

Premi speciali

Oltre ai marchi di riconoscimento sono stati consegnati alcuni premi speciali per un valore totale di decine di migliaia di euro.

Premio speciale sostenibilità offerto da Repower e consistente in un wallbox di ricarica andato alla Marina di Pescara

Premio speciale sicurezza offerto da NeMea Sistemi e consistente in un Geoportale interattivo di ultima generazione, del valore commerciale di € 5.000 e andato alla Marina di Andora

Premio speciale innovazione offerto da Blue Gold consistente in un dispositivo innovativo per la misurazione in tempo reale dei consumi idrici e andato a Marina Cala dei Sardi

Premio speciale accoglienza turistica offerto da MySea del valore di 2000 euro in campagne promozionali sul portale di prenotazione e andato alla Marina di Camerota

Premio speciale inclusività offerto da AIDARA del valore di 2.500 euro in consulenza per l’efficienza idrica e andato alla Marina di Cetraro

Premio speciale AI offerto da Innovation Group del valore di 5.000 euro in attività dedicate all’intelligenza artificiale e andato a Marina Uno