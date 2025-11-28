  • News24
Il commento

Blue Economy, Rixi: “Italia riconfermata nel Consiglio IMO con ruolo da leader globale”

Questo risultato sottolinea la centralità del nostro Paese nell'industria marittima, nella cooperazione marittima internazionale, nella sicurezza della navigazione e nella protezione dell'ambiente marino.

Genova. “L’Italia è stata ancora la nazione più votata nel Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), ottenendo 155 voti, pari merito con la Cina, a due anni dal precedente successo”.
Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi: “Questo risultato sottolinea la centralità del nostro Paese nell’industria marittima, nella cooperazione marittima internazionale, nella sicurezza della navigazione e nella protezione dell’ambiente marino”
“L’IMO, organo esecutivo chiave per la gestione delle politiche marittime globali, continua a vedere l’Italia come protagonista, insieme a Paesi come Usa, Uk, Giappone e Grecia. La riconferma rafforza il ruolo del nostro Paese come leader nella promozione della blue economy”, conclude il viceministro genovese.
