Blitz dei carabinieri in Valpolcevera: 5 persone denunciate per occupazioni abusive, furto di energia e droga

Genova. Operazione mirata dei carabinieri della Compagnia di Sampierdarena in Valpolcevera, dove negli ultimi giorni i militari hanno intensificato i controlli per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e situazioni di degrado urbano. Il bilancio è di cinque persone denunciate a vario titolo: quattro giovani stranieri tra i 20 e i 29 anni e un 50enne italiano.

I controlli si sono concentrati in particolare su una palazzina di recente costruzione, dove i militari dell’Arma hanno scoperto che i quattro giovani – tre dei quali risultati irregolari sul territorio nazionale – avevano occupato abusivamente due appartamenti. Per alimentare le abitazioni utilizzavano un allaccio diretto alla rete elettrica, bypassando il contatore e sottraendo energia in maniera fraudolenta, nonostante il misuratore fosse stato disattivato.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche un tablet e uno smartphone di provenienza sospetta, mai giustificata dai giovani, che sono stati quindi denunciati anche per ricettazione. Uno di loro dovrà rispondere inoltre di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, poiché sorpreso con un utensile dotato di una lama di grandi dimensioni nascosto nella tasca del giubbotto.

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno denunciato anche un 50enne italiano per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate due piante di canapa, una delle quali alta circa un metro e mezzo, oltre a 80 grammi di marijuana già confezionata, 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Le piante risultavano coltivate direttamente nel giardino di casa.