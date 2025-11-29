  • News24
I controlli

Blitz dei carabinieri in Valpolcevera: 5 persone denunciate per occupazioni abusive, furto di energia e droga

Qusttro di loro avevano occupato abusivamente due abitazioni allacciandosi direttamente alla rete elettrica

carabinieri generica

Genova. Operazione mirata dei carabinieri della Compagnia di Sampierdarena in Valpolcevera, dove negli ultimi giorni i militari hanno intensificato i controlli per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e situazioni di degrado urbano. Il bilancio è di cinque persone denunciate a vario titolo: quattro giovani stranieri tra i 20 e i 29 anni e un 50enne italiano.

I controlli si sono concentrati in particolare su una palazzina di recente costruzione, dove i militari dell’Arma hanno scoperto che i quattro giovani – tre dei quali risultati irregolari sul territorio nazionale – avevano occupato abusivamente due appartamenti. Per alimentare le abitazioni utilizzavano un allaccio diretto alla rete elettrica, bypassando il contatore e sottraendo energia in maniera fraudolenta, nonostante il misuratore fosse stato disattivato.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche un tablet e uno smartphone di provenienza sospetta, mai giustificata dai giovani, che sono stati quindi denunciati anche per ricettazione. Uno di loro dovrà rispondere inoltre di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, poiché sorpreso con un utensile dotato di una lama di grandi dimensioni nascosto nella tasca del giubbotto.

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno denunciato anche un 50enne italiano per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate due piante di canapa, una delle quali alta circa un metro e mezzo, oltre a 80 grammi di marijuana già confezionata, 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Le piante risultavano coltivate direttamente nel giardino di casa.

