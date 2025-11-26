Via San Vincenzo celebra il Black Friday: negozi aperti sino a tardi e luminarie

Genova. I commercianti di San Vincenzo uniscono le forze per il Black Friday, il venerdì dedicato allo shopping scontato. Venerdì 28 i negozi della via resteranno aperti sino alle 21, alcuni anche fino alle 22, consentendo così ai genovesi di dedicare più tempo alle compere.

“Abbiamo deciso di tener aperto sino alle 21 per dare un segnale forte sul fatto che il commercio c’è ed è vivo – spiega Dario Ballestrino, presidente del Civ San Vincenzo – Nella stessa giornata verranno accese anche le luminarie natalizie, ed è un’ottima occasione per promuovere un’apertura prolungata e mostrare San Vincenzo illuminata e viva”.

È un inizio, sottolinea Ballestrino, un modo per rilanciare il commercio di quartiere in un periodo in cui i commercianti fanno fatica a resistere alla concorrenza dello shopping online e delle grandi catene.

“In Via San Vincenzo, così come in gran parte del centro, il problema sono i parcheggi – prosegue Ballestrino, titolare della gioielleria Ferrari 1980 – Le pedonalizzazioni promosse dal Comune sono un’idea molto interessante e bella, ma la giunta dovrebbe finalmente stabilire dove istituire i nuovi posteggi perché ce n’è un enorme bisogno”.