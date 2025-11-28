Bilancio di previsione, Piciocchi: “Dimezzato il contributo per il Ducale, ridotto per il Carlo Felice”

Genova. “La giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis ha deciso di dimezzare il contributo previsto nel bilancio previsionale per Palazzo Ducale e di ridurre in modo significativo quello destinato al teatro Carlo Felice, due istituzioni culturali centrali per la vita della città e per la sua proiezione nazionale e internazionale”.

A dirlo è il capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi al termine della commissione Bilancio di questa mattina, uno degli appuntamenti che preludono alla votazione del documento, presumibilmente entro Natale, in sala rossa.

“Lo scorso anno la precedente amministrazione aveva stanziato 1 milione di euro per Palazzo Ducale – nota l’ex vicesindaco – nel nuovo bilancio la cifra scende a 500mila euro, analoga contrazione riguarda il Carlo Felice, per il quale il contributo passa da 2,5 milioni a 2 milioni previsti per il 2026”.

“Denunciamo inoltre un fatto grave e senza precedenti – continua – per la prima volta nella sessione di bilancio non è stata concessa la possibilità di audire in commissione i responsabili di Palazzo Ducale e della fondazione Teatro Carlo Felice, che non sono stati convocati nonostante la rilevanza delle scelte assunte. Una mancanza di trasparenza e di confronto che riteniamo inaccettabile”.

L’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari ha risposto che le risorse saranno integrate in futuro, con variazioni, come spesso accade quando il riferimento sono i bilanci previsionali. “Non ci ha convinto – conclude Piciocchi – sta di fatto che, nel confronto con lo scorso anno in questa fase, il taglio è davvero drastico. È altrettanto sorprendente che, durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio tenutasi lunedì scorso, la giunta abbia completamente omesso di informare su queste pesanti riduzioni, arrivando anzi ad affermare che sarebbero stati destinati “più fondi alla cultura”.

“Riteniamo indispensabile ristabilire la verità dei fatti e chiediamo con forza che la giunta torni indietro su tagli che rischiano di compromettere la programmazione culturale della città e il sostegno a due dei suoi principali presìdi artistici e culturali”, chiosa Piciocchi.