Bilancio, Bianchi (Fratelli d’Italia): “L’ennesima tassa di Salis colpisce il porto di Genova”

Genova. “La giunta Salis segue perfettamente le orme dei governi di sinistra e come sue prime mosse aumenta le tasse. Dopo aver colpito i genovesi con l’aumento dell’Imu a canone concordato, con la cancellazione della gratuità di Amt e i relativi aumenti e con l’Irpef che tornerà a salire adesso introduce la tassa sugli imbarchi. Questa colpirà non solo i turisti ma tutta la blue economy della nostra città, il porto e gli operatori”. Lo dichiara Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, commentando la manovra presentata a Tursi.

“Ancora una volta – commenta Bianchi – ci troviamo davanti ad una decisione presa in maniera autocratica dall’amministrazione, senza alcun dialogo o condivisione con le associazioni di categoria, e che rischia di far perdere appeal al nostro porto ed alla nostra città che negli ultimi anni ha consolidato la sua vocazione turistica ed è stata scelta da Clia come sede della sua Cruise Week 2024 certificandone così anche il ruolo da protagonista che Genova ha assunto per il comparto crocieristico. Una tassa che potrebbe allontanare dalla nostra città le grandi compagnie verso destinazioni limitrofe, Savona o La Spezia per fare un esempio, in cui quest’addizionale non è prevista. E, se è vero che Genova non sarebbe la prima città ad introdurre questa misura è altrettanto vero che Genova raggiungerebbe il triste primato di essere la città d’Italia con l’imposta più alta”

“Lo stretto legame di Genova con il suo porto lo dimostra il ruolo primario che quest’ultimo ha nell’economia della città. Ricordo che il settore della blue economy è stato trainante per il Comune anche in periodi difficili come quello caratterizzato dalla pandemia di Covid-19 e, ancora di più, lo è stato durante i mesi complicati del crollo del ponte Morandi. Credo che l’amministrazione dovrebbe supportare lo sviluppo economico della città anziché colpire con addizionali che, a mio modo di vedere, sono quantomeno discutibili” aggiunge Francesco Maresca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.