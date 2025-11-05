  • News24
Lavori pubblici

Bavari, partono i lavori di asfaltatura: strada a senso unico alternato per due settimane

Quindici giorni di passione si preannunciano per i residenti di Bavari e non solo. Ecco tutte le limitazioni

bavari via


Genova. Disagi temporanei in vista per gli automobilisti che transitano da Bavari. Il Comune di Genova, infatti, ha emesso un’ordinanza che limita la viabilità per consentire i lavori di scarifica e asfaltatura di via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari.

I lavori partiranno la prossima settimana, lunedì 10 novembre, per concludersi quindici giorno dopo, il 26 novembre, dalle 8 alle 17, sabato e festivi esclusi. Durante questo periodo il traffico sarà a senso unico alternato regolato da movieri.

Saranno quindi sue settimane di passione per i tanti genovesi che transitano su quella strada, percorsa anche da una linea di trasporto pubblico.

