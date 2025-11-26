  • News24
Ferito

Bargagli, incidente sul lavoro nel cantiere di Traso: operaio colpito dalla benna di un escavatore

Ha riportato un trauma alla mano e un trauma addominale, portato in codice giallo all'ospedale San Martino

croce verde san gottardo automedica

Baragli. Incidente sul lavoro nel pomeriggio a Bargagli, nel cantiere stradale all’altezza del viadotto di Traso sulla strada statale 45.

A farne le spese è stato un operaio di 44 anni che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato urtato dalla benna di un escavatore.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Gau di Struppa insieme all’automedica Golf 1. Presenti anche i carabinieri e i tecnici della struttura Psal della Asl 3.

L’uomo, visitato dal personale sanitario sul posto, aveva riportato un trauma alla mano e un trauma addominale, ma le sue condizioni non erano gravi. Alla fine è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

