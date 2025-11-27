  • News24
Il caso

Bar Libeccio di Pegli, sopralluogo del Comune per la rinascita: “Confronto con comitati e autorità portuale”

L'amministrazione è intenzionata a "restituirlo alla città". Filippo Bruzzone: "Occasione per il territorio, subito confronto con Palazzo San Giorgio"

bar libeccio pegli

Genova. Questa mattina si è svolto il sopralluogo del Comune di Genova presso il locale del bar Libeccio di Pegli, rimasto vuoto dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ultima gestione, ma che di fatto rappresenta un luogo iconico per la passeggiata, il litorale e la vita della comunità del quartiere.

La richiesta di effettuare una visita in loco era stata presentata da Filippo Bruzzone (Lista Salis), il mese scorso: “È uno dei luoghi più significativi del ponente – spiega – e oltre a simboleggiare la lotta per la restituzione dei beni comuni sottratti al crimine, oggi rappresenta un’opportunità incredibile per trovare uno spazio alle tante realtà associative del territorio”.

Diverse però le criticità riscontrate, per un edificio vuoto da più di due anni e collocato a pochi passi dal mare. Ancora da quantificare, quindi, l’eventuale spesa per la riqualificazione degli spazi: “Bisogno aprire un confronto con la proprietà, vale a dire Autorità di sistema portuale e il territorio – conclude Bruzzone – per capire i margini possibili di intervento e fare il punto su che tipo di futuro dare a questo angolo di città”.

