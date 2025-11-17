  • News24
Buone notizie

Pronto il bando per riassegnare il bar della biblioteca Berio

Il servizio è sospeso ormai da fine luglio, da quando cioè lo storico gestore Paolo Vanni aveva confermato l’intenzione di chiudere

berio galleria biblioteca

Genova. Il Comune di Genova è pronto a emettere il bando di gara per l’affidamento del servizio bar e ristorante della biblioteca Berio.

Il servizio è sospeso ormai da fine luglio, da quando cioè lo storico gestore Paolo Vanni aveva confermato l’intenzione di chiudere. Il 31 luglio scadeva infatti la concessione riassegnata dal Comune di Genova nel febbraio del 2019.

Un iter travagliato, per Vanni, che nel 2017 si era rivolto prima al Tar e poi al Consiglio di Stato per contestare la decisione della commissione di gara comunale, nel luglio 2017, di assegnare la gestione del Berio Café a un altro gruppo. Vanni aveva dato battaglia e alla fine il bar, considerato un vero e proprio punto di riferimento per generazioni di studenti, era tornato a lui.

La ripartenza era stata però complessa, complice la pandemia di Covid-19, e Vanni aveva deciso di mettere un punto alla sua esperienza dopo 12 anni.

Il profilo social del bar, però, è rimasto attivo, e proprio da lì è arrivata la notizia che l’assessore comunale alla Cultura, Giacomo Montanari, ha confermato da qualche giorno l’imminente arrivo del bando per assegnarlo nuovamente e riaprire i battenti di un luogo di socialità in cui bere un caffè e mangiare un panino tra una sessione di studio e l’altra..

