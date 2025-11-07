  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Commercio

Bando chioschi ed edicole, avviato il tavolo di confronto tra Comune e categorie

Durante l'incontro, i rappresentanti delle associazioni hanno avanzato alcune proposte e i tecnici comunali si sono resi disponibili alla predisposizione di una mappatura completa del settore

Piccione Orfeo edicola

Genova. Si è svolto questo pomeriggio a Palazzo Albini-Tursi, l’incontro, convocato dall’assessora al Commercio e al Marketing territoriale Tiziana Beghin, con le associazioni di categoria per la definizione della prossima manifestazione di interesse sulle concessioni scadute e in scadenza dei chioschi-edicole.

Presenti, oltre agli uffici tecnici comunali dell’Area Sviluppo economico, i rappresentanti di Fenagi Confesercenti, Sinagi Cgil e Snag Confcommercio.

“Sono molto soddisfatta dell’incontro avuto oggi con i rappresentanti delle categorie del settore – ha dichiarato l’assessora al Commercio e Marketing territoriale Tiziana Beghin – Durante la riunione abbiamo avuto modo di confrontarci sulle linee di indirizzo della delibera, approvata nei giorni scorsi dalla giunta, e sui criteri del prossimo bando per i chioschi-edicole con concessione scaduta o di prossima scadenza, per dare un orizzonte di certezza a chi voglia continuare la propria attività e nel contempo assolvere all’obbligo normativo”.

Durante l’incontro, i rappresentanti delle associazioni hanno avanzato alcune proposte e i tecnici comunali si sono resi disponibili alla predisposizione di una mappatura completa del settore.

“Nei prossimi giorni – ha aggiunto l’assessora Beghin – faremo un altro incontro di sintesi. Allo stato attuale abbiamo riscontrato un’ampia convergenza sulla volontà comune di dare tutti gli strumenti a chi voglia continuare la propria attività di poterlo fare e abbiamo avviato anche un confronto molto pragmatico sui possibili percorsi per attrarre nuovi investimenti in questo settore, oltre a mantenere e valorizzare la funzione sociale dei chioschi-edicole che hanno storicamente nei nostri quartieri e nelle nostre città”.

Più informazioni
leggi anche
edicole
Passaggio
Edicole, al via il bando per la riassegnazione di 18 chioschi. Beghin: “Importante valenza sociale”
Generico novembre 2025
Presidi
Snag Confcommercio, a Genova incontro sull’evoluzione della rete delle edicole
edicola
Centrodestra
Edicole, Bianchi (Fdi): “La giunta Salis non ascolta le associazioni di categoria”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.