Bambini e ragazzi cresciuti in famiglie violente, il 17 novembre confronto a Genova

Genova. Il Centro Per Non Subire Violenza, all’interno del Festival dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Comune di Genova e capofila Circolo Vega), organizza il primo evento: una tavola rotonda lunedì 17 novembre alle ore 15 che si terrà all’Alleance Francaise, via Garibaldi n.20 ‘Bambinə e ragazzə cresciutə in famiglie violente’

Si tratta di un confronto di esperienze su un tema molto doloroso e poco conosciuto.

La violenza assistita è una forma grave di abuso che compromette lo sviluppo psicofisico del bambino, anche quando non è vittima diretta ma vive in famiglie dove sente, vede e percepisce atti violenti e/o in famiglie con un genitore in carcere. Traumi psicologi ed emotivi, problemi comportamentali, difficoltà scolastiche, senso di abbandono, vergogna e stigma sociale sono i principali sintomi. Verranno presentati progetti per sostenerli e alleviare il loro disagio.

Dopo i saluti di Cristina Lodi (assessore al Welfare, Servizi sociali e disabilità) e Rita Bruzzone, (assessore ai Servizi Educativi, Istruzioni e Politiche di genere), per il Centro Per Non Subire Violenza, introdurranno il tema della violenza assistitaPaola Calcagno che presenterà il progetto Sos, sostegno agli orfani di femminicidio e l’avvocato Maria Luisa Lazzarini, che proporrà alcuni casi emblematici.

Seguirà Silvia Cella, di Eti (Équipe Territoriale Integrata) della regione Emilia-Romagna che presenterà il modello di presa in carico territoriale di famiglie con minori in situazioni di vulnerabilità per una definizione integrata del progetto di aiuto, rivolto a bambini e adolescenti vittime di violenza assistita.

Seguiranno due relazioni che hanno come tema i percorsi di crescita per bambini e ragazzi appartenenti a famiglie coinvolte in situazioni di reato e di detenzione, per i genitori e per le loro comunità di riferimento, previsti nel progetto La semina dei sogni che verrà introdotto da Vanessa Niri, Arci Genova e da Silvia Botto, Coop sociale Il Biscione.

Ultimo intervento: Fiammetta Malagoli che presenterà la Carta dei diritti delle bambine, documento nato per contrastare la discriminazione di genere e garantire pari opportunità alle bambine fin dalla nascita.

Il tavolo verrà coordinato da Francesca Pongiluppi, assistente sociale e autrice.

Per gli/le avvocati/e e gli/le assistenti sociali saranno concessi dagli ordini i crediti formativi.