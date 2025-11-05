Bagnara, l’allarme della Filcams Cgil: “Nessuna ricollocazione per 18 persone”

Genova. Nessuna possibilità di ricollocazione del personale di Bagnara.

È quanto emerso nell’ultimo incontro tra Enrico Montolivo, a.d. di Bagnara e la Filcams Cgil insieme alle delegate del punto vendita di Sestri che chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 15 novembre. A perdere il lavoro saranno 18 persone.

“Da mesi denunciamo questa situazione nella quale già tra luglio e agosto scorsi sono già rimaste a casa 11 lavoratrici – commenta Fabio Piccini, segretario Filcams Cgil Genova − a breve arriverà la data per l’incontro che abbiamo chiesto al Comune per parlare di questa vertenza e delle altre che stanno interessando il settore dell’abbigliamento”.

Le preoccupazioni della Filcams sono rivolte al comparto che sta progressivamente perdendo importanti realtà commerciali “Il Comune deve prendersi carico di questo problema perché oltre al problema occupazionale stanno sparendo tante realtà storiche e con esse parte dell’identità cittadina che contribuivano a rendere viva”.