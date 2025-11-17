Autonomia differenziata, mercoledì Calderoli a Genova per la firma della pre-intesa con Bucci

Genova. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sarà a Genova mercoledì 19 novembre per firmare col presidente ligure Marco Bucci la pre-intesa con la Regione sull’autonomia differenziata. L’appuntamento è fissato alle 14.00 nella sede di piazza De Ferrari.

Ad annunciarlo sono i consiglieri regionali della Lega in un comunicato parlando di “giornata storica per l’autonomia in Liguria e un passo in avanti per il nostro territorio”.

“Si tratta di un evento importante e fondamentale per l’autonomia del nostro territorio perché il documento impegna il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati, con l’obiettivo condiviso di raggiungere un’intesa, riguardo a funzioni concernenti le prime quattro materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario – spiegano la capogruppo Sara Foscolo e i consiglieri Alessio Piana e Armando Biasi -. La firma della pre-intesa è un tassello fondamentale nel percorso verso la concreta applicazione dell’autonomia differenziata. Un risultato fortemente perseguito dalla Lega a supporto dei nostri territori e, lo ricordiamo, previsto dalla nostra Costituzione. L’autonomia è un vantaggio per tutti”.

L’iter per la Liguria era stato avviato dall’ex presidente Giovanni Toti. Gli ambiti erano stati individuati dalla giunta con un provvedimento approvato nel 2019 che comprendeva sanità, infrastrutture e porti, compresa la “gestione regionale del sistema autostradale e ferroviario” e la “possibilità di determinare le tariffe autostradali”. Bucci punta in particolare all’autonomia per la sanità per poter intervenire con più risorse regionali senza limiti di spesa.