Gli automobilisti chiedono un incontro a Salis: “Meno corsie bus, più parcheggi e cancellare le bike lane”

Genova. Mentre in città si rianima il dibattito sulle piste ciclabili – da quella in Valpolcevera, additata come responsabile degli ingorghi, a quella prevista lungo le aiuole di viale Brigate Partigiane, già bocciata dal Municipio – il gruppo Facebook degli automobilisti e motociclisti genovesi (nato in origine contro la corsia per le bici in corso Italia) chiede un incontro con la sindaca Silvia Salis per portare le istanze di chi si muove con un mezzo privato.

“Il mio interesse – spiega Giacomo Puppo, amministratore del gruppo che conta poco meno di 6mila iscritti – era far valere le nostre tesi ed esigenze, fornire un’esperienza diretta della viabilità dal punto di vista dell’utenza dei mezzi tradizionali (i più numerosi) e metterla a disposizione di chi è tenuto a prendere le decisioni in tema viabilità, esigendo tuttavia considerazione e rispetto. Non saremo dunque da meno col nuovo sindaco di Genova Silvia Salis, eletta qualche mese fa. Anzi​, ci piacerebbe poter avere un incontro come accadde col sindaco Bucci auspicando di poter dare un contributo, ma anche di portare a conoscenza della nuova giunta comunale le importanti esigenze (spesso disattese e trascurate) degli automobilisti e dei motociclisti genovesi”.

Ma cosa chiedono gli automobilisti genovesi all’amministrazione? Anzitutto “maggiore cura delle strade e dell’asfalto, specie a tutela dei motocicli dei quali Genova è una delle capitali europee”. Ma anche il blocco del progetto quattro assi “che andrebbe a modificare e mortificare la viabilità di arterie cittadine al momento in perfetto scorrimento come via Cantore”, il ripristino “urgente” della terza corsia in uscita dalla Sopraelevata, la “cancellazione di inutili bike line e corsie ciclabili provvisorie, deserte e inutilizzate”, e infine “aumento dei parcheggi e riduzione delle corsie degli autobus, queste ultime da rendere percorribili con moto e scooter”.

Un capitolo a parte viene dedicato allo Skymetro, il progetto di metropolitana sopraelevata in Valbisagno ormai archiviato dalla giunta Salis: “Perché rinunciare? Al di là dei difetti che quest’opera poteva avere, Genova ha un bisogno disperato di nuove infrastrutture. Inoltre la viabilità in val Bisagno è precaria“.

A fornire un esempio, il maxi ingorgo di ieri mattina dopo l’incidente in Lungobisagno Istria e la chiusura integrale della strada in direzione monte per ore: l’episodio, rimarca Puppo, “ha messo in mostra due aspetti: quante auto e moto si spostino tutte le mattine verso il centro città e quanto una metropolitana (o mezzo pubblico non impattante per la viabilità e diverso da quelli esistenti, inefficienti a tale scopo) sia fondamentale per migliorare e alleggerire la viabilità della Val Bisagno. Perché allora bloccare un’opera già finanziata? Rispetto moltissimo la coerenza politica e con quanto detto in campagna elettorale, ma quando poi ci si trova di fronte ad un problema e ci si accorge che la scelta di partito è errata, perché non correggerla nel nome della migliore gestione possibile della res pubblica?”.