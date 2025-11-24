Autobus travolge operatore Amiu in via Bobbio: trasportato d’urgenza al San Martino

Genova. Incidente sul lavoro questo pomeriggio in via Bobbio dove un operatore di Amiu è stato travolto da un mezzo di Amt mentre effettuava un sorpasso del camion Amiu fermo per le operazioni di pulizia nei pressi della scuola Da Passano

Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno medicato l’uomo, portandolo in codice giallo al San Martino di Genova. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni l’uomo è stato colpito mentre era ai bordi della carreggiata tra i due mezzi.

Disagi per il traffico per i minuti successivi, con parte della carreggiata rimasta chiusa al traffico per la raccolta dei rilievi. Il traffico è stato fatto scorrere con un restringimento di carreggiata.