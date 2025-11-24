  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Autobus travolge operatore Amiu in via Bobbio: trasportato d’urgenza al San Martino

L'operaio è stato colpito mentre il bus effettuava il sorpasso del camion della spazzatura fermo per le operazioni di carico dei cassonetti

incidente autobus

Genova. Incidente sul lavoro questo pomeriggio in via Bobbio dove un operatore di Amiu è stato travolto da un mezzo di Amt mentre effettuava un sorpasso del camion Amiu fermo per le operazioni di pulizia nei pressi della scuola Da Passano

Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno medicato l’uomo, portandolo in codice giallo al San Martino di Genova. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni l’uomo è stato colpito mentre era ai bordi della carreggiata tra i due mezzi.

Disagi per il traffico per i minuti successivi, con parte della carreggiata rimasta chiusa al traffico per la raccolta dei rilievi. Il traffico è stato fatto scorrere con un restringimento di carreggiata.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.