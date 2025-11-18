Autobus perdono olio sulle strade di Genova: criticità in via Canevari, a Pino e in piazza Leonardo

Genova. Mattinata movimentata per la polizia locale genovese chiamata ad intervenire su tre diverse criticità legate alla presenza di scie d’olio riversatesi sull’asfalto di tre diverse strade della città.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa della locale, infatti, si sarebbe verificata la dispersione di materiale oleoso, probabilmente olio motore, da tre diversi mezzi in via Canevari, sulla strada per Pino e in zona piazza Leonardo. Nei primi due casi sarebbe stata accertata la provenienza da due mezzi Amt in servizio, mentre per il terzo caso sono ancora in corso valutazioni.

Sul posto gli agenti della locale stanno presidiando il traffico per evitare complicazioni, mentre sono partite le prime operazioni di bonifica. Si registrano rallentamenti in via Canevari.