Guasto

Autobus Amt in fiamme alla Foce, passeggeri salvi grazie alla prontezza dell’autista

Sul posto soccorsi e vigili del fuoco. Il mezzo da 18 metri ha preso fuoco nel vano motore davanti al Teatro Nazionale

Generico novembre 2025

Genova. Paura ma per fortuna nessun ferito nel quartiere della Foce a Genova per l’incendio scaturito dal vano motore di un autobus Amt nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre.

Il rogo in viale Brigate Partigiane davanti al teatro Nazionale intorno alle 9 su un mezzo della linea 20, un 18 metri collegato alla linea elettrica, partito non molto prima dal capolinea di via Rimassa.

Il conducente si è reso conto che qualcosa non andava, forse a causa di un surriscaldamento, e con calma e decisione ha fatto scendere i passeggeri senza che si creasse panico. Nessuno è rimasto intossicato o ferito.

Generico novembre 2025

Sul posto per supporto sanitario i militi della Squadra Emergenze. Sono presto arrivati anche i vigili del fuoco per operare con lo spegnimento dell’incendio.

Un’altra vettura fuori uso per Amt Genova in una fase estremamente critica a livello di manutenzioni, con diversi autobus fermi in rimessa in attesa di parti mancanti e con il problema dei pagamenti arretrati ai fornitori di pezzi.

