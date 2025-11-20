Autobus Amt in fiamme alla Foce, passeggeri salvi grazie alla prontezza dell’autista

Genova. Paura ma per fortuna nessun ferito nel quartiere della Foce a Genova per l’incendio scaturito dal vano motore di un autobus Amt nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre.

Il rogo in viale Brigate Partigiane davanti al teatro Nazionale intorno alle 9 su un mezzo della linea 20, un 18 metri collegato alla linea elettrica, partito non molto prima dal capolinea di via Rimassa.

Il conducente si è reso conto che qualcosa non andava, forse a causa di un surriscaldamento, e con calma e decisione ha fatto scendere i passeggeri senza che si creasse panico. Nessuno è rimasto intossicato o ferito.

Sul posto per supporto sanitario i militi della Squadra Emergenze. Sono presto arrivati anche i vigili del fuoco per operare con lo spegnimento dell’incendio.

Un’altra vettura fuori uso per Amt Genova in una fase estremamente critica a livello di manutenzioni, con diversi autobus fermi in rimessa in attesa di parti mancanti e con il problema dei pagamenti arretrati ai fornitori di pezzi.