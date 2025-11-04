  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In mattinata

Auto sospetta durante la cerimonia per l’Unità nazionale: intervento degli artificieri

La macchina era parcheggiata nella piazza da quattro giorni e a un controllo è risultata appartenere a una persona arrestata

Generico novembre 2025

Genova. Intervento degli artificieri della polizia e dei vigili del fuoco martedì mattina in piazza della Vittoria, dove si stava celebrando la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, per un’auto sospetta.

L’auto era parcheggiata nella piazza da quattro giorni e a un controllo è risultata appartenere a una persona arrestata. A far scattare l’intervento è stata la presenza di alcuni fili nell’abitacolo, che hanno attivato il protocollo di sicurezza.

Il video dell’intervento degli artificieri

Vigili del fuoco e artificieri si sono dunque avvicinati all’auto per metterla in sicurezza, rompendo i finestrini e raggiungendo l’abitacolo. La cerimonia è proseguita senza ulteriori intoppi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.