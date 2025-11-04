Auto sospetta durante la cerimonia per l’Unità nazionale: intervento degli artificieri

Genova. Intervento degli artificieri della polizia e dei vigili del fuoco martedì mattina in piazza della Vittoria, dove si stava celebrando la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, per un’auto sospetta.

L’auto era parcheggiata nella piazza da quattro giorni e a un controllo è risultata appartenere a una persona arrestata. A far scattare l’intervento è stata la presenza di alcuni fili nell’abitacolo, che hanno attivato il protocollo di sicurezza.

Vigili del fuoco e artificieri si sono dunque avvicinati all’auto per metterla in sicurezza, rompendo i finestrini e raggiungendo l’abitacolo. La cerimonia è proseguita senza ulteriori intoppi.