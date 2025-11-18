Aurelia bloccata per frana a Moneglia: disagi per traffico e viabilità

Genova. Una frana in località Bracco, a Moneglia, ha interrotto la circolazione sull’Aurelia (SS1) a partire dalla mezzanotte.

La situazione è stata aggravata dalla contestuale chiusura programmata dell’autostrada A12 tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione Genova per lavori. Questo doppio blocco ha causato la formazione di lunghe code, che hanno interessano in particolare i mezzi pesanti fino alle prime ore del mattino.

Sul luogo dell’evento sono presenti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri e la polizia, per valutare la situazione e per predisporre i primi interventi. Si lavora per ripristinare la viabilità il prima possibile.