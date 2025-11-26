Aumento addizionale Irpef, i sindacati dei pensionati contrari: “Colpito chi già provato”

Genova. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati esprimono forte contrarietà in merito al preannunciato aumento dell’addizionale Irpef da parte del Comune di Genova.

“Una misura che ancora una volta, colpisce in modo significativo i pensionati genovesi già provati dall’aumento generalizzato del costo della vita, dall’inflazione e dall’aumento delle spese sanitarie” si legge in una nota congiunta.

“Riteniamo tale decisione un provvedimento iniquo perché colpisce quella fascia di popolazione che non ha nessuna possibilità di recuperare il potere di acquisto perduto e che contribuisce in maniera sostanziosa alle entrate fiscali comunali. Riteniamo che sarebbe stato opportuno prima di prevedere un ulteriore prelievo fiscale procedere ad un confronto con le organizzazioni sindacali, effettuare una revisione approfondita della spesa e prevedere meccanismi di tutela è progressività reale. Non dimentichiamo che l’addizionale comunale non distingue adeguatamente i diversi livelli reddito contravvenendo al principio costituzionale di progressività delle imposte in base alle possibilità economiche di ciascuno. La Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati chiedono pertanto all’amministrazione comunale di rivalutare la misura, aprendo un tavolo di confronto immediato e trasparente che consenta di individuare soluzioni alternative che non compromettano ulteriormente la situazione economica dei pensionati genovesi”, concludono le federazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil.