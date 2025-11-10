  • News24
Arrestato

Atti osceni sul sagrato della chiesa, 41enne bloccato con lo spray al peperoncino

L’uomo è stato segnalato da diversi cittadini che lo hanno visto masturbarsi sui gradini e hanno chiamato il 112

carabinieri

Genova. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo avere scatenato il caos davanti alla chiesa di Santo Stefano, sopra il ponte monumentale.

L’uomo, cittadino senegalese, è stato segnalato da diversi cittadini che lo hanno visto masturbarsi sui gradini della chiesa. Quando i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali sono arrivati sul posto ha reagito con violenza, insultandoli e cercando di colpirli con un ombrello.

I militari a quel punto hanno usato lo spray al peperoncino per bloccarlo, poi lo hanno portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio per direttissima.

