Atti osceni sul sagrato della chiesa, 41enne bloccato con lo spray al peperoncino

Genova. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo avere scatenato il caos davanti alla chiesa di Santo Stefano, sopra il ponte monumentale.

L’uomo, cittadino senegalese, è stato segnalato da diversi cittadini che lo hanno visto masturbarsi sui gradini della chiesa. Quando i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali sono arrivati sul posto ha reagito con violenza, insultandoli e cercando di colpirli con un ombrello.

I militari a quel punto hanno usato lo spray al peperoncino per bloccarlo, poi lo hanno portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio per direttissima.