Esclusivo

Atelier svizzero realizza un orologio dedicato alla genovese Giorgia Mondani

E' la prima personalizzazione di "Artisans de Geneve" realizzata per una donna dopo quelle ad Andrea Pirlo, Juan Pablo Montoya, Spike Lee, Rubens Barrichello e John McEnroe

Giorgia Mondani

Genova. Un orologio su misura per celebrare la passione e la storia di una genovese e della sua famiglia, che da generazioni vive nel mondo dell’orologeria. A realizzarlo è stato Artisans de Genève, atelier indipendente svizzero specializzato nella personalizzazione di orologi d’eccezione. Dopo i segnatempo dedicati a personalità come Andrea Pirlo, Juan Pablo Montoya, Spike Lee, Rubens Barrichello e John McEnroe, questa volta a ricevere una personalizzazione esclusiva dall’atelier è stata una genovese: Giorgia Mondani, collezionista ed esperta di orologeria riconosciuta a livello internazionale.

Si tratta della prima personalizzazione ideata dall’atelier intorno alla visione di una donna. L’azienda svizzera ha interpretato lo spirito e la storia di Giorgia Mondani in un progetto che unisce la tradizione meccanica svizzera al valore personale e familiare del tempo.

“Volevo che questa personalizzazione riflettesse chi sono – ha spiegato Giorgia Mondani – Artisans de Genève ha capito la mia visione: il loro rispetto per la tradizione e l’artigianato ha reso questo progetto profondamente personale. Racconta la mia storia, la passione che mio padre e mia madre mi hanno trasmesso e che ora condivido con i miei figli” conclude Mondani, che ringrazia il marito Daniele e tutta la famiglia.

Il segnatempo è stato realizzato interamente a mano a Ginevra da artigiani indipendenti, seguendo la filosofia di Artisans de Genève, che – spiegano – punta a trasformare ogni orologio in una espressione autentica e personale, coniugando creatività e tradizione. Anche quello per Giorgia Mondani, collezionista italiana e ambasciatrice di Genova nel mondo, è quindi un pezzo unico: un segnatempo che riflette la sua passione per l’orologeria e celebra il suo 40esimo compleanno.

Nel caso di Giorgia Mondani la scelta è ricaduta su un Rolex Submariner Date con ghiera in ceramica verde: l’orologio personalizzato si presenta con un quadrante scheletrato, un disco data in zaffiro con numeri neri, un calibro verde satinato decorato a mano e un rotore in oro bianco con inserto in malachite.

L’atelier è specializzato nel restauro e nella personalizzazione su misura di orologi, e non è affiliato, autorizzato o sponsorizzato dai marchi su cui interviene: tutte le modifiche vengono eseguite esclusivamente sugli orologi personali dei clienti e per uso strettamente privato.

