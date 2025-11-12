Atelier svizzero realizza un orologio dedicato alla genovese Giorgia Mondani

Genova. Un orologio su misura per celebrare la passione e la storia di una genovese e della sua famiglia, che da generazioni vive nel mondo dell’orologeria. A realizzarlo è stato Artisans de Genève, atelier indipendente svizzero specializzato nella personalizzazione di orologi d’eccezione. Dopo i segnatempo dedicati a personalità come Andrea Pirlo, Juan Pablo Montoya, Spike Lee, Rubens Barrichello e John McEnroe, questa volta a ricevere una personalizzazione esclusiva dall’atelier è stata una genovese: Giorgia Mondani, collezionista ed esperta di orologeria riconosciuta a livello internazionale.

Si tratta della prima personalizzazione ideata dall’atelier intorno alla visione di una donna. L’azienda svizzera ha interpretato lo spirito e la storia di Giorgia Mondani in un progetto che unisce la tradizione meccanica svizzera al valore personale e familiare del tempo.

“Volevo che questa personalizzazione riflettesse chi sono – ha spiegato Giorgia Mondani – Artisans de Genève ha capito la mia visione: il loro rispetto per la tradizione e l’artigianato ha reso questo progetto profondamente personale. Racconta la mia storia, la passione che mio padre e mia madre mi hanno trasmesso e che ora condivido con i miei figli” conclude Mondani, che ringrazia il marito Daniele e tutta la famiglia.

Il segnatempo è stato realizzato interamente a mano a Ginevra da artigiani indipendenti, seguendo la filosofia di Artisans de Genève, che – spiegano – punta a trasformare ogni orologio in una espressione autentica e personale, coniugando creatività e tradizione. Anche quello per Giorgia Mondani, collezionista italiana e ambasciatrice di Genova nel mondo, è quindi un pezzo unico: un segnatempo che riflette la sua passione per l’orologeria e celebra il suo 40esimo compleanno.

Nel caso di Giorgia Mondani la scelta è ricaduta su un Rolex Submariner Date con ghiera in ceramica verde: l’orologio personalizzato si presenta con un quadrante scheletrato, un disco data in zaffiro con numeri neri, un calibro verde satinato decorato a mano e un rotore in oro bianco con inserto in malachite.

L’atelier è specializzato nel restauro e nella personalizzazione su misura di orologi, e non è affiliato, autorizzato o sponsorizzato dai marchi su cui interviene: tutte le modifiche vengono eseguite esclusivamente sugli orologi personali dei clienti e per uso strettamente privato.