Aster, sindacati preoccupati: “Difficoltà a instaurare relazioni con Tursi, mancano certezze”

Genova. “Trascorsi mesi dall’insediamento della nuova giunta denunciamo, nel metodo, la difficoltà ad instaurare un fattivo rapporto di relazioni utile a garantire un serio confronto riguardo temi di vitale importanza per l’azienda Aster”. È quanto scrivono in una nota le segreterie dei Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec

“Un primo tavolo interlocutorio non è servito ad avere certezze su come la civica amministrazione intende dare corso alle dichiarazioni d’intenti espresse, volte alla salvaguardia dell’azienda – spiegano le sigle -. L’incontro in calendario per lunedì 17, che doveva avviare il necessario percorso di trattativa, è stato cancellato per impegni della giunta senza la certezza di avere una nuova data. Trasferimenti economici certi, copertura degli stipendi, interventi strutturali sulle sedi aziendali che da anni versano in precarie condizioni, gravi ritardi nel trasferimento di unità operative oggi ubicate in container e tensostruttura, sono solo alcuni tra i temi che necessitano di un confronto urgente tra le parti”.

E ancora: “Il disconoscimento di precedenti accordi, che avrebbero garantito ad Aster maggiori trasferimenti economici strutturali in parte corrente, senza preventiva informativa alle firmatarie organizzazioni sindacali, riporta indietro di mesi il contesto delle relazioni sindacali. Stupisce come la civica amministrazione, consapevole dell’esistenza di queste gravi problematiche, sottovaluti la necessità di porvi soluzione nell’immediato: certezze del futuro dell’azienda e dignità dei lavoratori non possono aspettare”.

I sindacati si chiarano pronti “come sempre a fare la loro parte per il bene dell’azienda, ma è necessario che la civica amministrazione riconosca il ruolo che rivestono quali rappresentanti di lavoratrici e lavoratori. Chiediamo si mantenga quanto concordato, cioè l’apertura, entro la fine del mese corrente, di un percorso di trattativa continuo, basato su proposte concrete, sulle quali confrontarci e sottoscrivere i necessari accordi nel breve periodo, utili per dirigere il percorso di Aster dei prossimi anni”.