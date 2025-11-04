Asl4, parte la nuova campagna per la salute di prossimità dedicata alle malattie cardiovascolari

Lavagna. Comincia giovedì 6 novembre e prosegue fino a febbraio 2026, la nuova Campagna di salute per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

A bordo dell’ambulatorio mobile “Gulliver”, gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) raggiungeranno i Comuni dell’entroterra per eseguire gratuitamente, e senza bisogno di prenotazione, lo screening cardiovascolare, con l’elaborazione della Carta del rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia, la rilevazione dei parametri vitali, oltre a fornire le informazioni sui servizi dell’Asl 4.

Dodici le tappe in programma nelle vallate del territorio. La campagna si svolgerà infatti al giovedì mattina, sempre dalle ore 10 alle 13, secondo il seguente calendario:

• Carro, 6 novembre 2025;

• Varese Ligure, 13 novembre 2025;

• Maissana, 20 novembre 2025;

• Mezzanego, 27 novembre 2025;

• Borzonasca, 4 dicembre 2025;

• Rezzoaglio, 11 dicembre 2025;

• Santo Stefano d’Aveto, 18 dicembre 2025;

• Cicagna, 8 gennaio 2025;

• San Colombano Certenoli, 15 dicembre 2025;

• Moconesi, 22 gennaio 2025;

• Neirone, 29 gennaio 2025;

• Ne, 5 febbraio 2025.

«Proseguono le campagne di prossimità dedicate ai cittadini che vivono nell’entroterra, con l’obiettivo di promuovere iniziative di prevenzione della salute e raggiungere, al contempo, le aree più disagevoli del nostro territorio» spiega il Direttore Sociosanitario dell’Asl 4, Maria Elena Secchi.