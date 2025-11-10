Genova. Il nuovo asilo nel parco di Villa Gruber, a Castelletto, dovrebbe accogliere i primi bambini a settembre 2026, inaugurando così il primo anno di attività nel 2026/2027.

Ad annunciarlo l’assessore all’edilizia scolastica Massimo Ferrante in risposta a un’interrogazione presentata in consiglio comunale dal consigliere Lorenzo Pellerano. Il nuovo asilo nascerà nella palazzina liberty in via di riqualificazione e ospiterà un nuovo nido d’infanzia capace di accogliere 60 bimbi tra i 3 mesi e i 3 anni.

L’intervento è stato finanziato con oltre 3,8 milioni di euro di fondi pubblici, di cui circa 1,4 milioni di euro di fondi PNRR, 2,15 milioni di fondi D.L. 50/2022, 140 mila euro dal Fondo Opere Indifferibili e altrettanti stanziati ai tempi dal Comune di Genova.

I lavori sono ormai quasi conclusi, e l’assessore Ferrante ha confermato che la palazzina dovrebbe essere riconsegnata a fine dicembre: “In base alla linea di finanziamento pnrr il collaudo avverrà entro il mese di giugno 2026, rispettando il cronoprogramma, e le iscrizioni dei bambini per l’anno scolastico 2026/2027 partiranno a febbraio 2026 e si concluderanno ad aprile 2026”.

“Dopo decenni di degrado un immobile pubblico bellissimo viene valorizzato nel modo migliore – è il commento del consigliere Pellerano – Un messaggio politico importante, un grande risultato da rivendicare, un esempio che la nuova amministrazione potrà replicare in altri parchi cittadini. Penso a Villa Rossi a Sestri Ponente, tanto per fare un esempio. Fare un’opposizione costruttiva è sfidare la maggioranza a copiare ciò che di buono si è fatto, e non è poco”.