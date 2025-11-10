  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Annuncio

Il nuovo asilo di Villa Gruber attivo per il prossimo anno scolastico: iscrizioni a inizio 2026

I lavori sono ormai quasi conclusi, e l’assessore Ferrante ha confermato che la palazzina dovrebbe essere riconsegnata a fine dicembre

Lavori Villa Gruber Palazzina Liberty

Genova. Il nuovo asilo nel parco di Villa Gruber, a Castelletto, dovrebbe accogliere i primi bambini a settembre 2026, inaugurando così il primo anno di attività nel 2026/2027.

Ad annunciarlo l’assessore all’edilizia scolastica Massimo Ferrante in risposta a un’interrogazione presentata in consiglio comunale dal consigliere Lorenzo Pellerano. Il nuovo asilo nascerà  nella palazzina liberty in via di riqualificazione e ospiterà un nuovo nido d’infanzia capace di accogliere 60 bimbi tra i 3 mesi e i 3 anni.

L’intervento è stato finanziato con oltre 3,8 milioni di euro di fondi pubblici, di cui circa 1,4 milioni di euro di fondi PNRR, 2,15 milioni di fondi D.L. 50/2022, 140 mila euro dal Fondo Opere Indifferibili e altrettanti stanziati ai tempi dal Comune di Genova.

I lavori sono ormai quasi conclusi, e l’assessore Ferrante ha confermato che la palazzina dovrebbe essere riconsegnata a fine dicembre: “In base alla linea di finanziamento pnrr il collaudo avverrà entro il mese di giugno 2026, rispettando il cronoprogramma, e le iscrizioni dei bambini per l’anno scolastico 2026/2027 partiranno a febbraio 2026 e si concluderanno ad aprile 2026”.

“Dopo decenni di degrado un immobile pubblico bellissimo viene valorizzato nel modo migliore – è il commento del consigliere Pellerano – Un messaggio politico importante, un grande risultato da rivendicare, un esempio che la nuova amministrazione potrà replicare in altri parchi cittadini. Penso a Villa Rossi a Sestri Ponente, tanto per fare un esempio. Fare un’opposizione costruttiva è sfidare la maggioranza a copiare ciò che di buono si è fatto, e non è poco”.

Più informazioni
leggi anche
Lavori Villa Gruber Palazzina Liberty
Novità
Nuovo asilo nido nella palazzina Liberty di Villa Gruber, ecco come sarà
Generico marzo 2024
Storiche
Villa Gruber, al via a maggio i lavori dell’asilo nella “palazzina liberty”: incognita sulla scuola d’infanzia
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.