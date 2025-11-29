Due arresti per furto a Voltri e Bolzaneto: recuperati 2mila euro di materiale edile

Genova. Due distinti interventi della polizia, nella giornata di ieri, hanno portato all’arresto di un 39enne albanese e di un 30enne genovese, entrambi accusati di furto in due episodi avvenuti tra via delle Fabbriche a Voltri e in via Reta a Bolzaneto. In totale, gli agenti hanno recuperato circa 2mila euro di attrezzature e materiali edili.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 17.45 in via delle Fabbriche, dove il proprietario di un deposito ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un intruso nel proprio magazzino. Le volanti sono intervenute immediatamente, mentre la sala operativa monitorava le telecamere della zona e comunicava che il sospetto si era dato alla fuga da una porta sul retro, forzata scassinando un lucchetto.

Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, trovandolo in possesso di un trolley, una valigetta e vari borsoni. Al loro interno c’erano attrezzi da lavoro e altro materiale asportato dal deposito, compreso il lucchetto rotto, per un valore complessivo stimato in 2mila euro. Tutta la merce è stata riconosciuta dal proprietario e sequestrata per ulteriori verifiche.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato anche per ricettazione e porto di armi o oggetti atti a offendere. È in attesa dell’udienza per direttissima.

Resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il secondo intervento è avvenuto nella notte in via Reta a Bolzaneto dove alcuni residenti, svegliati dai rumori, hanno visto un uomo rompere il finestrino di un furgone parcheggiato e introdursi all’interno. Tenendo d’occhio i suoi movimenti, hanno chiamato la polizia.

Gli agenti sono arrivati rapidamente e hanno trovato il 30enne nascosto sul sedile passeggero. Nelle sue tasche sono state rinvenute varie carte carburante, mentre vicino al mezzo è stato recuperato un cacciavite compatibile con lo scasso. L’uomo è stato arrestato e portato in Questura.

Il proprietario del veicolo, contattato dalla polizia, ha riconosciuto come proprie le carte trovate addosso al sospettato e ha sporto denuncia. Il 30enne è risultato recidivo per reati contro la persona e il patrimonio e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto dal Tribunale appena un mese fa.

