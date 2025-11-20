Giovane recidivo arrestato per furto con strappo, operazione di polizia e carabinieri

Genova. La collaborazione tra la polizia di Stato e i carabinieri ha portato all’arresto di un giovane, già noto alle forze dell’ordine, per un furto con strappo.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dell’Upgsp, impegnata nel centro storico di Genova in attività di prevenzione dei reati e dello spaccio di droga, ha fermato in via del Campo un diciottenne tunisino senza fissa dimora.

Il ragazzo, privo di documenti e poco collaborativo, ha insospettito gli operatori, che lo hanno accompagnato in questura per effettuare verifiche sulla sua identità.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era già stato coinvolto in reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, e che fosse destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere.

Tale provvedimento era collegato a un’indagine dei carabinieri di Arenzano riguardante un furto con strappo commesso lo scorso luglio: il diciottenne aveva strappato una collanina d’oro a un uomo di 74 anni sul lungomare di Arenzano.

In quell’occasione, i Carabinieri avevano raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, riuscendo a rintracciare il giovane vicino alla stazione poco dopo l’episodio e a denunciarlo per furto con strappo.

L’intensificazione dei controlli nel centro storico, realizzata con un dispositivo congiunto tra diverse forze dell’ordine, ha permesso alla pattuglia dell’U.P.G.S.P. di riconoscere il giovane, che al termine delle verifiche è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.