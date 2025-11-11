Arrestato 29enne: in un borsone aveva il kit completo del ladro di appartamenti

Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, questa notte hanno arrestato in centro città un albanese 29enne, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Tribunale di Parma. L’uomo, che alla vista dei militari si era nascosto tra le auto parcheggiate, è stato fermato e perquisito.

In un borsone, aveva un passamontagna, un binocolo, alcuni cacciaviti e torce nonché un telefono cellulare contenente fotogrammi di sopralluoghi effettuati all’interno di abitazioni.

E’ stato portato a San Giuliano in attesa del processo per direttissima.