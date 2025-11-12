Ansaldo Energia, sciopero Fim Cisl: “Relazioni sindacali al punto più basso della storia dell’azienda”

Genova. “Siamo sconcertati da quello che sta accadendo in Ansaldo Energia, per questo oggi abbiamo deciso di scioperare come Fim Cisl Liguria: nei giorni scorsi da parte dell’azienda c’è stata una decisione che consideriamo molto grave nei confronti di un lavoratore che è stato sanzionato ingiustamente per aver commesso un errore durante una fase di lavorazione”.

Lo dice in una nota stampa Fim Cisl Liguria, che questa mattina ha organizzato uno sciopero davanti allo stabilimento, in segno di protesta contro la sanzione decisa dalla azienda nei confronti di un lavotore.

“E poi ci sono stati altri episodi – continua il comunicato – compreso anche comportamenti che consideriamo non corretti nei confronti del nostro delegato sindacale: le relazioni sindacali hanno raggiunto il punto più basso nella storia, così non siamo disponibili a proseguire perché non accettiamo una direzione aziendale forte con i deboli e debole con i forti. Per raggiungere gli obiettivi bisogna creare il giusto clima di partecipazione e condivisione, non questo clima che cerca il colpevole anche dove non c’è. I lavoratori sono il valore aggiunto dell’azienda e insieme abbiamo salvato l’Ansaldo e questo non va mai dimenticato”.