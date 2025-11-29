Ansaldo Energia, sciopero e blocco del camion che deve portare le lavorazioni fuori Genova

Genova. Sciopero ieri mattina in Ansaldo Energia. Lo comunicato i sindacati Fiom e Fim con le rispettive rsu: “Questa mattina il camion mandato dalla Direzione Aziendale per portare in Texas il lavoro (barre statoriche) che possiamo e vogliamo fare a Genova, ha trovato gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia in sciopero – si legge nella nota sindacale – Questa nostra reazione ha fatto ripartire il camion vuoto e le barre sono ancora nel nostro stabilimento”.

“Bisognerà stare vigili ed attenti ma oggi abbiamo portato a casa un punto – dicono ancora i sindacati – Turbigo è la punta dell’Iceberg, di un piano che vede la Direzione Aziendale non puntare più sul nostro stabilimento di Genova ma decentrare ed esternalizzare tutto il lavoro. Combatteremo duramente per contrastare questo piano e difendere il nostro lavoro e il futuro dell’Ansaldo Energia a Genova”.

La nota di Ansaldo Energia

Ansaldo Energia in una nota “ricorda che negli ultimi due anni e mezzo ha migliorato in modo significativo la propria situazione finanziaria e commerciale, con un aumento degli ordini che ha permesso di avviare nel 2025 un piano di circa 200 assunzioni a Genova, portando gli addetti da 2.400 a quasi 2.600 entro fine anno. Nello stesso periodo sono stati investiti circa 70 milioni di euro in nuovi macchinari, ammodernamento degli esistenti, sviluppo di prodotto e miglioramento dei processi”

“Nel 2026 sono previste altre 200 assunzioni, che porteranno la sede a oltre i 2.800 dipendenti, insieme a ulteriori investimenti per 81 milioni di euro. Nel frattempo stanno arrivando nuovi ordini per le New Units e il Service sta superando le previsioni” prosegue la nota dell’azienda. “Per sostenere l’aumento dei volumi produttivi e garantire il rispetto dei tempi di consegna – chiarisce Ansaldo Energia – alcune lavorazioni vengono affidate a partner esterni, una pratica consolidata nel settore e utile a gestire picchi e urgenze senza rallentare il piano di assunzioni. Il Gruppo prosegue un percorso di crescita strutturale, sostenuto da un mercato favorevole, dallo sviluppo tecnologico e dal miglioramento continuo della produttività”.