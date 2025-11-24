Ansaldo Energia, nel 2026 previste 200 assunzioni e ulteriori 81 milioni di investimenti

Genova. “Negli ultimi due anni e mezzo il gruppo Ansaldo Energia ha registrato un netto miglioramento della propria situazione finanziaria e commerciale. L’aumento degli ordini ha consentito di avviare a inizio 2025 un importante piano di assunzioni, tuttora in corso, con l’obiettivo di inserire circa 200 nuove figure professionali nella sede di Genova, passando dai circa 2.400 dipendenti di fine 2024 a quasi 2.600 a fine 2025”. Si legge in una presentazione di Ansaldo Energia che presenta lo stato del gruppo attuale e le prospettive per il prossimo anno.

“Sempre nel 2025 il gruppo ha realizzato investimenti per circa 70 milioni di euro, volti a sostenere l’aumento dei volumi produttivi attraverso l’introduzione di nuovi macchinari, l’ammodernamento di quelli già operativi, lo sviluppo del prodotto e il miglioramento continuo dei processi”.

Per il 2026 sono previste ulteriori 200 assunzioni, che porteranno la sede di Genova a superare quota 2.800 addetti. Sempre nel 2026 i piani prevedono inoltre ulteriori 81 milioni di euro di investimenti. Parallelamente, l’azienda sta registrando nuovi ordini in arrivo per le New Units, mentre il Service evidenzia performance superiori alle previsioni per il 2025.

In questo contesto di forte crescita, alcune lavorazioni specifiche vengono e verranno affidate a partner esterni al fine di garantire i tempi di consegna concordati con i clienti, evitare/mitigare l’esposizione dell’azienda al pagamento di penali da ritardo e sostenere i volumi produttivi complessivi sul sito di Genova, oggi in significativo aumento. “Questa scelta consente di gestire in modo efficiente il carico di lavoro, specie nel caso di commesse di Service urgenti che si sovrapporrebbero alle attività di fabbrica già pianificate, mantenendo la piena attività dello stabilimento mentre proseguirà il piano di nuove assunzioni in modo organico e strutturato”, spiega una nota di Ansaldo.

“L’esternalizzazione – dicono dall’azienda – di alcune lavorazioni è una prassi consolidata nel settore, cui Ansaldo Energia ricorre e ricorrerà ogni qual volta i piani di produzione lo renderanno necessario, sempre con l’obiettivo di assicurare efficienza, qualità e rispetto degli impegni verso i clienti”.

“Ansaldo Energia conferma il proprio impegno per la crescita strutturale del gruppo, basata sull’acquisizione di commesse in un mercato a oggi positivo, sul costante sviluppo tecnologico dei suoi prodotti e sul miglioramento della produttività di tutti i suoi processi”, conclude la nota.